Издание Nexus Point News сообщило, что авторы мультсериала «Южный парк» откажутся от шуточного названия «Южная Америка». Оригинальное название вернётся уже в 30-м сезоне шоу.

Ранее создатели проекта рассказывали, что им понравились слова президента США Дональда Трампа насчёт переименования различных водоёмов с добавлением слова «Америка» к ним. Они решили подшутить над этой историей в сериале и изменили название шоу к выходу 29-го сезона.

29-й сезон «Южного парка» завершился 26 ноября. В шестом, заключительном эпизоде добавили отсылки к GTA 6, а также высмеяли главу NVIDIA Дженсена Хуанга, которого успели уволить и вернуть в компанию за две недели. Шоу ушло на перерыв перед премьерой 30-го сезона, премьера которого состоится в 2027 году.