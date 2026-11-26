Главу видеоигровой компании Epic Games Тима Суини забанили в нейросети Claude. Об этом руководитель рассказал на своей странице в соцсети Х.

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По словам Суини, модель компании Anthropic обвинила его в обучении одной нейросети на ответах другой (дистилляции), когда он пытался создать работы по теории множеств. Глава Epic Games назвал Claude «мусором», после того как его заблокировали.

Это просто мусор. Модель заблокировала мою работу по теории множеств, обвинив меня в «дистилляции». И это при том, что я использовал корпоративный аккаунт всего по 1–2 часа в день для составления промптов. Anthropic не может продолжать саботировать работу своих клиентов подобным образом.

Ранее Anthropic сообщала, что в нейросети Claude есть фильтры, которые помогают бороться против дистилляции. Однако они блокируют безобидные запросы менее чем в 0,1% случаев. Сам Суини занимается разработкой языков программирования — именно поэтому ему понадобилось использовать в работе математическую теорию множеств.