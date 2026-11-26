Тизер сериала «Солнечная долина» от авторов «Тьмы» — премьера в марте 2027 года

Компания HBO представила первый тизер сериала Sonnental («Солнечная долина»). Новый проект от авторов фантастического шоу «Тьма» выйдет уже в марте 2027 года — все эпизоды появятся в один день.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Будущая картина расскажет историю следователя, который раскрывает ритуальные убийства, вдохновлённые мрачными, предостерегающими историями. Сериал описывается как современный триллер, выступающий в роли семейной драмы с исследованием темы наказания и прощения. Это адаптация детской книги «Стёпка-растрёпка» по мотивам произведений Генриха Гофмана.

Главную роль в проекте сыграла Лиза Викари, звезда «Тьмы». Авторами выступили Янтье Фризе и Баран бо Одар, работавшие над «Тьмой» и «1899».