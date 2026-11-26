Компания Human Films сообщила о старте съёмок фильма «Гильдия убийц». Дата выхода криминального боевика пока неизвестна.

Фото: Human Films

Фото: Human Films

Фото: Human Films

Фото: Human Films

Фото: Human Films

Фото: Human Films

Лента расскажет о наёмном убийце по имени Пётр, который хочет, чтобы его посвятили в закрытую организацию под названием «Гильдия убийц». Ему это необходимо, чтобы отомстить основателю тайного общества — из-за этого он соглашается пройти страшные испытания.

Главные роли сыграют Павел Табаков («Август»), Софья Гершевич («Уроки фарси»), Евгений Харитонов («Трудно быть богом»), Алексей Варущенко («Четвёртая смена») и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Селиверстов — постановщик триллера «Ангелы не жужжат».