На конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» выступил президент РФ Владимир Путин. Он рассказал о пользе ИИ-технологий для России.

По словам главы государства, страна будет стремиться к массовому внедрению искусственного интеллекта во все сферы экономики и жизни людей. Он также отметил, что без этой технологии в скором времени станет невозможно жить.

Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я предлагаю обновить национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере.

Владимир Путин также заявил, что в военной сфере ИИ может стать мощным оружием в руках человека. По его словам, перемены в различных отраслях могут стать революционными благодаря современным технологиям.