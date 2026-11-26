Жители британского графства Суррей рассказали, что съёмки фильма «Бэтмен 2» возобновились. В этом месте очевидцы заметили исполнителя главной роли Роберта Паттинсона и режиссёра Стивена Содерберга, которые вместе снимали сцену похорон неизвестного персонажа.

Ранее производство ленты приостановили в начале октября — тогда сообщалось, что паузу поставили из-за личных проблем режиссёра Мэтта Ривза. Позднее стало известно, что его заменит знаменитый постановщик Стивен Содерберг — автор сериала «Больница Никербокер» и трилогии про Оушена.

Премьера «Бэтмена 2» в мировом прокате состоится 18 февраля 2028 года. Действие предстоящего кинокомикса развернётся спустя несколько недель после финала первой части, ближе к Рождеству. Помимо Паттинсона, в фильме также сыграют звёзды киновселенной Marvel Себастиан Стэн и Скарлетт Йоханссон.