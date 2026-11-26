Издание The Hollywood Reporter выпустило статью о переходе знаменитого актёра Райана Рейнольдса в другое PR-агентство. В материале журналистов указано, что он уже начал работу над новой частью «Дэдпула».

Какие-либо подробности о предстоящей картине пока неизвестны. Ранее артист заявлял, что знаменитый антигерой получит ещё минимум один фильм. Кроме того, ходили слухи о появлении персонажа в будущих лентах о «Мстителях», включая «Судный день» и «Секретные войны». Однако на июльском фестивале Comic-Con Райан Рейнольдс появился в образе Дэдпула и просил актёров из «Мстителей: Судный день» принять его в блокбастер. Ему отказали прямо со сцены, что намекнуло на отсутствие его героя в ленте.

Предыдущим проектом про Дэдпула стал фильм под названием «Дэдпул и Росомаха» 2024 года. Картина получила высокие оценки от критиков и зрителей, а также собрала $ 1,33 млрд в мировом прокате.