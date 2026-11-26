Издание The New York Times раскрыло интересные детали расширенной версии фильма «Человек-паук: Новый день». В проекте покажут сцену из картины «Мстители: Судный день».

Эпизод из предстоящего супергеройского блокбастера продемонстрируют в самом конце ленты. Что именно будет происходить в этой сцене, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что в расширенной версии «Нового дня» будет 10 минут новых сцен, которые не показывали в оригинале. В фильме также появится персонаж Клэр Темпл, известная по сериалам «Сорвиголова» и «Защитники». Её вновь сыграла Розарио Доусон.

Премьера расширенной версии фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 4 декабря, а «Мстители: Судный день» выйдут 18-го числа. Лента расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel, который угрожает уничтожением разных вселенных. Его воплотил на экране Роберт Дауни-младший, который ранее в супергеройской киновселенной играл Тони Старка.