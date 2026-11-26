25 ноября состоялась премьера фильма «Приключения Клиффа Бута» — продолжения популярной картины «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. В проекте раскрыли судьбу главного героя оригинальной ленты Рика Далтона, которого сыграл Леонардо Ди Каприо.

В материале присутствуют спойлеры к фильмам «Однажды в… Голливуде» и «Приключения Клиффа Бута».

В финале «Однажды в… Голливуде» Рика приглашают в гости к известному режиссёру Роману Полански, что намекает на новый этап актёрской карьеры для персонажа. Однако в «Приключениях Клиффа Бута» главный герой, сыгранный Брэдом Питтом, рассказывает, что слава так и не вернулась к его другу. Артист вновь уехал работать за границу — на этот раз в Сидней, где он стал лицом австралийского шоу Dingo Dan. Клифф также отметил, что Рик стал «слишком толстым», чтобы он мог выступать для кинозвезды дублёром.

«Приключения Клиффа Бута» неофициально выйдут в России уже 3 декабря. Цифровая премьера картины на Netflix состоится 23-го числа. Фильм повествует о каскадёре Клиффе, который работает на голливудские киностудии в 1977 году и решает их закулисные проблемы разными способами, включая нелегальные. Критики высоко оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 80% свежести.