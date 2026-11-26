Расписание четвёртого дня чемпионата мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2

В пятницу, 27 ноября, в Сингапуре состоятся заключительные матчи первой стадии чемпионата PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

Все три встречи пятого раунда пройдут в формате best-of-3: победители выйдут во второй этап, а проигравшие завершат выступление на турнире.

Расписание матчей PGL Major Singapore 2026 на пятницу, 27 ноября

9:00. Lynn Vision Gaming (Китай) — HEROIC (Европа);

11:30. Imperial Esports (Бразилия) — Wildcard Gaming (Северная Америка);

13:00. M80 (США) — 100 Thieves (Европа).

Ранее путёвки во вторую стадию мэйджора уже обеспечили себе FlyQuest, Ninjas in Pyjamas, Eternal Fire, PARIVISION и Team Liquid. Второй этап стартует 28 ноября — к восьми лучшим командам первой стадии присоединятся восемь приглашённых коллективов, включая Natus Vincere, G2 Esports и Astralis.

PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.