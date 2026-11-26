Федерация компьютерного спорта России анонсировала XI сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Турнир пройдёт по четырём играм: Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft II и Tekken 8.

Соревнования пройдут в три этапа. Первые региональные квалификации начнутся уже в ноябре, а завершатся в марте 2027 года. Принять участие в турнире могут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет.

На апрель запланирован зональный этап, а финал Студлиги пройдёт в мае 2027 года в LAN-формате. Генеральным партнёром турнира стала компания «Логика молока». Город и место, а также призовой этап и другие детали турниры будут объявлены позже.