Состав Team Yandex по Dota 2 выиграл свой первый матч плей-офф BLAST SLAM IX и вышел в финал верхней сетки престижного онлайн-турнира. Российский клуб обеспечил себе минимум третье место по итогам чемпионата.

В ходе первого дня плей-офф Yandex победила американскую GamerLegion со счётом 2:0. В другой части сетки Team Liquid выиграла у 1win (также со счётом 2:0) и завтра встретится против российской PARIVISION. Aurora, 1win и GL сыграют в матчах на вылет.

Решающий этап BLAST SLAM IX по Dota 2 проходит с 26 по 29 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс., участие в ивенте принимают все ведущие команды мира.