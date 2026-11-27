Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о старте производства фильма «Зачарованный голос». Съёмки ленты о певице Галине Вишневской займут несколько месяцев, премьера ленты состоится в 2027 году.

Будущий фильм расскажет о девочке из неблагополучной семьи, которая обладала уникальным голосом и несгибаемым внутренним стержнем. Она пережила блокаду Ленинграда, смерть близких, тяжёлую болезнь и стала всемирно известной звездой.

Главные роли в фильме сыграют Евгения Леонова («Время Счастливых») и Маша Столярова («Поймай собаку, если сможешь») — они воплотят героиню в разных возрастах. Режиссёром картины выступает Владимир Хотиненко («Достоевский»).