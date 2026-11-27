20 ноября хакерская группировка Cyberleek опубликовала полноценный билд GTA 6 — это актуальная сборка экшена для Xbox Series от ноября 2026 года. Спустя несколько дней злоумышленники также слили в Сеть единственное недостающее звено — исполняемый exe-файл, необходимый для запуска экшена.

Спустя неделю в Сети появились первые ролики с демонстрацией сетевой составляющей в ПК-версии. Энтузиасты не только добились стабильных 25 FPS, но и смогли запустить мультиплеер с несколькими игроками на одном сервере на основе рекомпиляции CGBJ. В первых демонстрациях можно увидеть небольшие заезды по штату Леонида — у фанатов уже работает синхронизация моделей, текстур, техники и даже голосовой чат.

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Создатели платформы PortWatch, где отслеживается состояние ПК-портов GTA 6, подтвердили подлинность роликов — мультиплеер действительно работает. О стабильности говорить пока рано, однако подобный результат был достигнут всего лишь за три дня после получения доступа ко всем файлам игры.

Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Ранее СМИ сообщали, что официальный порт игры на ПК выйдет уже до 31 марта 2027 года.