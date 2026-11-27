Американский режиссёр Дэвид Финчер стал гостем подкаста The Big Picture, в котором обсудил состояние киноиндустрии. 64-летний постановщик «Бойцовского клуба», «Зодиака», «Игры» и многих других культовых фильмов заявил, что он постепенно готовится к уходу на пенсию.

Финчер допустил, что «Новые похождения Клиффа Бута» может стать его последним фильмом. Режиссёр отметил, что с возрастом стал уставать от масштабных съёмок, которые иногда длятся по 10-12 часов в день, что сказывается на состоянии всей команды.

Я переживаю из-за того, что мои приоритеты меняются. То есть мои приоритеты уже изменились. Если говорить серьёзно, я могу представить, что «Новые похождения Клиффа Бута» это мой последний фильм. Не потому, что мне он не понравился или что люди его не поняли. Знаете, мне 64 года. У меня нет столько терпения, сколько было раньше. Иногда я просто хочу, чтобы меня оставили в покое.

При всём при этом Финчер признался, что остаётся большим фанатом кино — он стабильно смотрит по несколько фильмов в неделю и уже обсуждает новые идеи с Брэдом Питтом.