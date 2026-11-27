27 ноября состоялась премьера «Квазимодо, душа Парижа». Драматическая лента с Венсаном Касселем уже доступна в онлайн-кинотеатре Netflix с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина выступает переосмыслением знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Действие ленты разворачивается в Париже 1830 года, который охватила эпидемия холеры. Фильм рассказывает о горбатом каменщике, который пытается спасти танцовщицу. За ним ведётся охота, чтобы провести на герое медицинские эксперименты.

Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель («Чёрный лебедь»), Бенжамен Вуазен («Утраченные иллюзии») и Карим Леклу («Пророк»). Режиссёром выступил Жан-Франсуа Рише — постановщик боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом.