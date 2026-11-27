В Steam началась распродажа в честь Чёрной пятницы со скидками на новинки

26 ноября в Steam стартовала Чёрная пятница — короткая распродажа со скидками в том числе на новинки осени. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на распродаже в честь Чёрной пятницы в Steam

Распродажа в честь Чёрной пятницы в Steam продлится до 20:00 мск 30 ноября.