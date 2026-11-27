В Steam началась распродажа в честь Чёрной пятницы со скидками на новинки
26 ноября в Steam стартовала Чёрная пятница — короткая распродажа со скидками в том числе на новинки осени. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Интересные предложения на распродаже в честь Чёрной пятницы в Steam
- Baldur's Gate 3 — 1399 рублей (- 30%).
- Crimson Desert Enhanced — 3439 рублей (- 20%).
- The Blood of Dawnwalker — 3999 рублей (- 20%).
- Clive Barker's Hellraiser: Revival — 1799 рублей (- 25%).
- Atomic Heart — 499 рублей (- 80%).
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 799 рублей (- 75%).
- ARC Raiders — 1610 рублей (- 50%).
- Detroit: Become Human — 299 рублей (- 90%).
- Order of the Sinking Star — 1040 рублей (- 20%).
- Warhammer 40,000: Darktide — 687 рублей (- 75%).
- Heroes of Might and Magic: Olden Era — 1109 рублей (- 26%).
- No Asteroids — 288 рублей (- 20%).
- Dune: Awakening — 1495 рублей (- 50%).
Распродажа в честь Чёрной пятницы в Steam продлится до 20:00 мск 30 ноября.
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