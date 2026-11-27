17 ноября состоялась цифровая премьера фильма «Одиссея» — свежей работы Кристофера Нолана. Режиссёр традиционно настаивает на просмотре своих картин в больших залах кинотеатров, однако у него также есть рекомендации для тех, кто хочет получить наилучший опыт у себя дома.

В интервью Polygon Нолан рассказал, как он сам устраивает домашние просмотры. Он использует проекторы, которые проецируют картинку на всю стену, и не забывает о попкорне.

В последние годы было очень здорово видеть, как улучшается опыт домашнего просмотра фильмов. Лично я большой фанат проекторов. Вы можете получить относительно недорогую, довольно качественную проекционную док-станцию в своей гостиной. Также можно добавить немного попкорна в уравнение и устроить себе мини-кинотеатр.

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля — лента собрала в прокате $ 1,8 млрд и стала самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» и самым кассовым фильмом в портфолио Universal Pictures. Сейчас Кристофер Нолан уже продумывает идеи для своего следующего фильма, релиз которого состоится не раньше 2028 года.