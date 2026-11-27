Кинокомпания «Вольга» представила второй дублированный трейлер фильма «Дебют». Новая работа Джесси Айзенберга («Настоящая боль») выйдет в мировых кинотеатрах 24 декабря.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

По сюжету будущей ленты застенчивая женщина неожиданно становится частью постановки в местном театре и постепенно теряет себя, всё больше и больше превращаясь в своего персонажа.

Главные роли в фильме сыграли Джулианна Мур («Одинокий мужчина») и Пол Джаматти («Оставленные»). Режиссёром и автором песен выступил Джесси Айзенберг, номинант на «Оскар» за «Настоящую боль» и звезда «Социальной сети».