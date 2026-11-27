Сценарий «Шан-Чи 2» от Marvel уже пишут — спустя пять лет после анонса

Голливудский сценарист Дэйв Каллахэм раскрыл новые детали производства сиквела фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Как оказалось, автор уже пишет сценарий продолжения, хотя лента была анонсирована пять лет назад и с тех пор о ней не было никаких деталей.

Сценарист первой части отмечает, что работа над сценарием началась недавно, однако производство заметно продвинулось после начала работы.

Думаю, я могу сказать, что работаю над продолжением «Шан-Чи». Сценарий всё ещё на ранней стадии производства, но дело сдвинулось с мёртвой точки, и я очень доволен этим.

Сиквел фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» анонсировали ещё в 2021 году после успеха оригинального фильма. Картина собрала в прокате $ 432 млн и получила высокие отзывы от критиков и зрителей за увлекательный сюжет и эпичные боевые сцены.