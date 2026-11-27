В GTA 6 нашли агрессивных водителей — дело может быть в оптимизации из San Andreas

19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Игроки отправились покорять штат Леонида и уже наткнулись на множество секретов виртуальной Флориды.

Спустя неделю после выхода геймеры продолжают делиться необычными находками в новинке. За последние дни в Сети разгорелись споры об агрессивных водителях в игре, которые мешают ездить по штату на быстрой скорости на протяжении долгого времени. Эти NPC появляются внезапно и создают аварийные ситуации, чтобы геймеры снизили скорость.

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Геймеры подозревают, что всё дело в оптимизации — крайне детализированный мир попросту не успевает прогрузиться при быстрой езде, из-за чего нужно как-то замедлить геймеров. В прошлом Rockstar уже использовала метод с агрессивными ботами на дорогах — это было в GTA: San Andreas и Vice City. В более поздних GTA 4 и GTA 5 использовались другие методы: оптические иллюзии, размытие в движении и относительно компактный мир.

При этом некоторые геймеры считают, что речь идёт о самых обыкновенных багах, а не о принудительном замедлении игроков. В качестве аргумента они приводят тот факт, что всю Леониду можно пролететь на истребителе во время бреющего полёта без каких-либо проблем или подгрузок.