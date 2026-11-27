На Туринском кинофестивале выступил актёр Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»). Он рассказал, почему боялся сниматься в нашумевшем фильме ужасов «Закулисье реальности».

По словам артиста, он получил сценарий, когда автору картины Кейну Парсонсу было всего 19 лет. Эджиофор не мог поверить до конца, что такой молодой режиссёр может снять хорошую ленту. После этого он посмотрел веб-сериал «Закулисье реальности» и поверил в постановщика.

Мне сказали, что Кейну было всего 19 лет, когда мне впервые прислали сценарий — я подумал, что это очень странно. Он был так молод! Наверное, я представлял себя в этом возрасте и задавался вопросом, насколько это правдоподобно. Потом я посмотрел его веб-сериал, и это было невероятно. Я подумал, что это просто блестяще.

«Закулисье реальности» выступает адаптацией интернет-крипипасты о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Картина собрала более $ 400 млн в мировом прокате при скромном бюджете в $ 10 млн. Сейчас Кейн Парсонс работает над продолжением хоррора.