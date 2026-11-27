Портал DVDsReleaseDates раскрыл дату цифрового релиза фильма «Кит: Во тьме глубин». По данным сайта, триллер станет доступен для домашнего просмотра уже 1 декабря.

Таким образом, лента выйдет в онлайне спустя полтора месяца после премьеры в мировом прокате, которая состоялась 16 октября. За это время картина собрала скромные $ 39 млн при бюджете в $ 60 млн. Триллер высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 81% свежести от пользователей и 75% от обозревателей.

«Кит: Во тьме глубин» основан на одноимённом романе Дэниела Курса. Картина повествует о молодом аквалангисте, который погружается в океан, чтобы найти останки своего отца. В один момент его проглатывает гигантский кит — теперь у него есть только час, чтобы выбраться живым. Главные роли сыграли Остин Абрамс («Обитель зла»), Джош Бролин («Мстители: Финал»), Эмили Радд («Подземелье вкусностей») и Элизабет Шу («Пацаны»).