«Спасибо за вашу любовь»: актёры Джейсона и Лусии обратились к фанатам GTA 6

Актёры Дилан Рурк и Манни Перес, которые сыграли Джейсона и Лусию в GTA 6, выпустили обращение для фанатов новой игры. Трогательные посты они опубликовали в соцсетях.

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Перес рассказала, что работала над Лусией почти 10 лет. Она поблагодарила геймеров за то, что они тепло приняли её героиню и наслаждаются сюжетом проекта.

Моя жизнь превратилась в настоящий водоворот за последние пару дней, и я просто хочу на минутку остановиться, чтобы сказать спасибо. Спасибо всем новым подписчикам, спасибо за все прекрасные сообщения и за такой тёплый приём игры и моего персонажа. Я посвятила почти десятилетие тому, чтобы вдохнуть жизнь в Лусию. Она была огромной частью моей жизни, и я безмерно благодарна за то, что теперь она может стать небольшой частью вашей.

Рурк в свою очередь отметил, что словами благодарности в случае GTA 6 не обойтись. Он назвал работу над игрой «безумным приключением».

Благодарен всем за это безумное приключение. Одними словами благодарности тут не обойтись. Посвятите сегодняшний день тем, кого любите.

Релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series состоялся 19 ноября. Продажи проекта достигли более $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей». Кроме того, боевик получил 99 баллов из 100 на Metacritic от критиков, став самой высокооценённой видеоигрой в истории.