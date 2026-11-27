Спустя девять дней после релиза GTA 6 появились первые геймеры, которые смогли избавиться от шести звёзд розыска в игре. Они нашли способы, как избавиться от постоянного преследования правоохранителей.

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Так, пользователь с ником Fearcb набрал шестизвёздный уровень розыска и смог спрятаться в подвале, где находится множество бункеров. Таким образом он избавился от полиции спустя недолгое время.

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Fearcb.

Блогер Хайгуре Тамао нашёл другой способ избавиться от предельного розыска — для этого он использовал пасхалку, связанную с GTA: VIce City. Решив загадки с энергетическими станциями, пользователь телепортировался в Вайс-Сити прошлого, а после возвращения в современность все шесть звёзд пропали.

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат haiguretamao.

Полноценный релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. На агрегаторе Metacritic боевик получил 99 баллов из 100 от критиков, став самой высокооценённой игрой в истории.