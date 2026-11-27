Минцифры не договорилось с Apple о запуске связи 5G на iPhone

Минцифры пока не договорилось с компанией Apple насчёт запуска связи 5G на iPhone в России. Об этом изданию «Коммерсант» рассказал глава министерства Максут Шадаев.

Переговоры с Applе не принесли никакого результата и по поводу возвращения российского мессенджера «Макс» в App Store. Приложение исчезло из цифрового магазина компании в июне 2026 года, а в следующем месяце перестало быть доступным в Google Play.

О запуске связи 5G в России сообщили 11 сентября. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения открыли во многих городах страны, но только для всех владельцев Android. Максут Шадаев заявил, что министерство обсуждает возможность запуска 5G для смартфонов Apple.