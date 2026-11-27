В СК Беларуси объяснили блокировку FACEIT и пообещали вернуть доступ к платформе

Следственный комитет Беларуси прокомментировал ограничение доступа к киберспортивной платформе FACEIT на территории страны. Блокировка ресурса связана с расследованием дел о мошенничестве.

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В ведомстве уточнили, что ограничения ввели временно для пресечения схем с поддельными сайтами, а официальный домен сервиса разблокируют после проверки.

В последнее время, с учётом популярности ресурса, участились факты использования его имени в мошеннических целях. Злоумышленники создают фишинговые ссылки в целях хищения и причинения ущерба гражданам Беларуси. По данным фактам возбуждено более 10 уголовных дел. С целью недопущения дальнейших противоправных действий от имени ресурса следователями оперативно принято решение о блокировке всех одноимённых сервисов. В ближайшее время, после разбирательства, к официальному домену FACEIT доступ будет восстановлен. Заблокированными останутся только фишинговые ресурсы.

Ранее 27 ноября БелГИЭ внесла домен *.faceit.com в реестр ресурсов с ограниченным доступом по представлению СК, из-за чего у игроков перестали работать сайт и античит для Counter-Strike 2. В самой FACEIT сообщили, что знают о проблеме и уже занимаются восстановлением работы платформы в стране.