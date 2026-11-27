100 Thieves установила новый мировой рекорд в истории Counter-Strike по количеству побед подряд на карте Dust2. Команда довела серию до 21 матча, обыграв M80 на первой карте решающей встречи первого этапа PGL Major Singapore 2026.
Предыдущее достижение принадлежало составу ESPADA, который в 2020 году в эпоху CS:GO выиграл 20 карт подряд на Dust2. Ещё до старта мэйджора в Сингапуре 100 Thieves обновила рекорд Counter-Strike 2, превзойдя результат Team Vitality из 17 побед подряд (2025-2026).
Серия состава с Николаем device Ридтцем и Ховардом rain Найгардом началась в августе 2026 года в отборочных к IEM Beijing 2026. По ходу PGL Major Singapore 2026 коллектив ранее также побеждал на Dust2 команды Chinggis Warriors (13:6) и 9z Team (13:6).
PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.