27 ноября мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое» вышел в онлайн-кинотеатрах России. Анимационная картина уже доступна для просмотра на сервисах «Кинопоиск», Okko и Wink.

Действие ленты разворачивается накануне Хэллоуина, когда владелец фермы ненароком портит тыквенную грядку. Шон по традиции пытается исправить положение своими изобретениями. Однако дела идут не слишком удачно: фермер пропадает, а в окрестных лесах появляется загадочный зверь.

Режиссёрами «Чудища Лохматого» выступили Стив Кокс и Мэттью Уолкер — они работали над предыдущими мультфильмами по вселенной. Главные роли озвучили Джастин Флетчер, Джон Спаркс и Кейт Харбор, которые также работали над прошлыми частями «Барашка Шона». Анимационную картину с восторгом приняли зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 99% свежести от обозревателей и 91% от пользователей.