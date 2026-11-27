Организаторы Esports World Cup объявили о включении PUBG: BATTLEGROUNDS в программу чемпионата 2027 года. Королевская битва будет представлена на Кубке мира по киберспорту четвёртый год подряд.
Участники турнира определятся по итогам отборочной серии Road to EWC. Действующим чемпионом дисциплины является Virtus.pro — на EWC 2026 в Париже команда набрала 159 очков за 18 матчей гранд-финала по правилам Smash Rule и опередила занявшую второе место The Vicious.
Ранее трофей EWC по PUBG также завоёвывали Twisted Minds и Soniqs — пока ни одному клубу не удавалось защитить титул. Летом 2027 года Esports World Cup вернётся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.