Организаторы Esports World Cup объявили о включении PUBG: BATTLEGROUNDS в программу чемпионата 2027 года. Королевская битва будет представлена на Кубке мира по киберспорту четвёртый год подряд.

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Участники турнира определятся по итогам отборочной серии Road to EWC. Действующим чемпионом дисциплины является Virtus.pro — на EWC 2026 в Париже команда набрала 159 очков за 18 матчей гранд-финала по правилам Smash Rule и опередила занявшую второе место The Vicious.

Ранее трофей EWC по PUBG также завоёвывали Twisted Minds и Soniqs — пока ни одному клубу не удавалось защитить титул. Летом 2027 года Esports World Cup вернётся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.