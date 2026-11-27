Онлайн-кинотеатр Okko представил постеры с героями сериала «Арсеньев». Историческое шоу стартует на сервисе уже 28 ноября, после чего также появится в эфире телеканала «Россия».

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Действие проекта развернётся в конце XIX и начале XX века – от последних десятилетий Российской империи до первых лет советской власти. Вопреки резко меняющимся обстоятельствам путешественник и географ Владимир Арсеньев продолжает своё дело: снаряжает экспедиции в труднодоступные районы Дальнего Востока, исследует его природу, изучает жизнь и культуру населяющих его народов.

Главные роли в «Арсеньеве» сыграли Евгений Миронов («В августе 44-го»), Александра Урсуляк («Барабаны в ночи»), Юлия Хлынина («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Виктор Вержбицкий («Турецкий гамбит») и другие актёры. Режиссёром сериала выступил Дмитрий Киселёв («Мира»).