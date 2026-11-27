100 Thieves победила M80 в решающем пятом раунде первой стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 и вышла во второй этап турнира. Встреча в формате best-of-3 завершилась со счётом 2:1 — 13:6 на Dust2, 10:13 на Inferno и 13:5 на Mirage.
Лучшим игроком серии в составе 100 Thieves стал Алекс poiii Нихольм Сундгрен (50-27, рейтинг 1,28), близкие показатели продемонстрировал Николай device Ридтц (47-31, 1,27). У M80 единственным игроком с рейтингом выше единицы оказался Майкл Swisher Шмид (40-42, 1,09).
100 Thieves завершила первую стадию с результатом 3-2 по матчам и пробилась в Stage 2, где сыграет с 28 ноября. M80 покинула турнир на 25-27-м месте со статистикой 2-3.
PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1,25 млн.