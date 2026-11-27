Стали известны все участники второго этапа чемпионата мира PGL Major Singapore 2026
Второй этап PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 пройдёт с 28 ноября по 1 декабря в Сингапуре. В нём сыграют 16 команд: восемь прямых приглашённых коллективов по рейтингу Valve (VRS) и восемь победителей первой стадии.
Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6
Реклама
О рекламодателе
18+. Neurovexis L.L.C-FZ, рег. номер 2542154, ОАЭ, Дубай
ERID: 2RanymRP9c8
Формат этапа — швейцарская система до трёх побед или трёх поражений. Обычные встречи проходят в формате best-of-1, а матчи на выход в следующий этап и на вылет — в формате best-of-3. Восемь сильнейших команд пройдут в третью стадию (2-6 декабря), остальные покинут турнир.
Участники второй стадии PGL Major Singapore 2026:
- 8 приглашённых команд: Natus Vincere, Nemiga Gaming, The MongolZ, FUT Esports, G2 Esports, 1win (на турнире — THE ONE), MIBR, Astralis;
- 8 команд из первой стадии: FlyQuest, Ninjas in Pyjamas, Eternal Fire, PARIVISION (PVISION), Team Liquid, 100 Thieves, Lynn Vision Gaming, Imperial Esports.
Комментарии