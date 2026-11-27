19 ноября состоялся релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series. Выход долгожданного хита негативно сказался на вовлечённости геймеров в другие видеоигры.

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Издание The Game Business сообщило, что больше всего пострадал онлайн серии шутеров Call of Duty. По данным СМИ, с 18 по 22 ноября франшиза потеряла 37,3% ежедневных игроков. В последующие дни ситуация стала ещё хуже — аудитория упала на 45,6%.

Тоже самое коснулось знаменитой онлайн-игры Fortnite, которая за пять дней потеряла около 24,1% пользователей. Ежедневное число геймеров также снизилось в проектах EA Sports FC 27, Apex Legends и Rocket League.

GTA 6 рассказывает историю двух главных героев, Джейсона и Лусии, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории.