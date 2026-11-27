Студия Team Cherry раскрыла дату релиза крупного дополнения для Hollow Knight: Silksong. DLC под названием Sea of Sorrow станет доступно уже 11 декабря.

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Видео доступно на YouTube-канале Team Cherry. Права на видео принадлежат Team Cherry.

По словам разработчиков, предстоящее дополнение будет огромным. В нём появятся новые локации, противники, персонажи и боссы. Главной особенностью апдейта станет механика рыбалки, которой раньше не было в серии.

Ранее авторы Hollow Knight: Silksong заявляли, что все предстоящие DLC для игры будут бесплатными. Sea of Sorrow выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One, а также на Switch 1 и 2.