«Разочарован Disney»: Дени Вильнёв — о выходе «Дюны 3» и «Мстителей» в один день

Издание Time взяло интервью у знаменитого режиссёра Дени Вильнёва («Бегущий по лезвию 2049»). Он рассказал о своём отношении к одновременному релизу его фильма «Дюна 3» и супергеройского блокбастера «Мстители: Судный день».

По словам постановщика, он разочарован действием компании Disney. Он отметил, что корпорация выставила против него самый большой франшизный блокбастер всех времён, ведь «Дюна» не настолько популярна среди зрителей. Вильнёв надеется, что, несмотря ни на что, картина сможет собрать достойную кассу.

Глубоко разочарован. Disney выставил против нас самый большой франшизный блокбастер всех времён. Я не дурак. «Дюна» не такая большая махина, как «Мстители», но это сексуальное маленькое животное с огромной огневой мощью, и я надеюсь, что мы выживем.

«Дюна 3» выйдет в мировом прокате 18 декабря, как и фильм «Мстители: Судный день». Главные роли в триквеле сыграли Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Роберт Паттинсон (Скайтейл) и другие актёры. Режиссёром выступил Дени Вильнёв — постановщик первых двух частей серии. Для него предстоящая лента станет финальной работой по вселенной «Дюны».