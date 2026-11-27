В Москве состоялась светская премьера фильма «Мазерати». Биографическую картину продемонстрировали на мероприятии в кинотеатре «Москва».

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Среди гостей на показе ленты были не только российские актёры, но и представители спортивной сферы. Так, фильм пришли посмотреть бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров, а также спортивные комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова.

«Мазерати» официально выйдет в российском прокате 3 декабря. Картина рассказывает о братьях Мазерати, Альфьери и Биндо, которые основали компанию Maserati в 1914 году. Лента в том числе расскажет об их трудном пути к победе в гонке «Индианаполис-500» в 1940 году. Главные роли исполнили Микеле Морроне («Горничная»), Сальваторе Эспозито («Фарго»), Энтони Хопкинс («Одна жизнь»), Джессика Альба («Город грехов»), Аль Пачино («Лицо со шрамом») и другие актёры. Режиссёром выступил Роберт Мореско («Ламборгини: Человек-легенда»).