19 ноября состоялся релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series. На следующий день хакерская группировка Cyberleek опубликовала полноценный билд для запуска проекта на ПК, а позднее выложила исполняемый exe-файл, необходимый для запуска экшена.

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Пока боевик работает на компьютерах с низкой частотой кадров, но пользователи уже начали выпускать для порта полноценные моды. Так, фанаты смогли добавить в игру Си-Джея из GTA: San Andreas и российский автомобиль Lada. При этом качество моделей пока находится не на высоком уровне, однако они появились всего лишь спустя восемь дней после релиза проекта.

Ранее энтузиасты смогли запустить в GTA 6 мультиплеер на несколько человек. В порте пользователи уже смогли устраивать заезды, путешествовать по штату Леонида, а также пользоваться голосовым чатом.

Официальную ПК-версию GTA 6 планируют выпустить в 2027 году. Ранее СМИ сообщали, что боевик доберётся до персональных компьютеров до 31 марта. В будущем игра также получит онлайн-режим.