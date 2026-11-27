Авторы The Sims 4 устроят акцию, в которой геймеры смогут получить 13 бесплатных дополнений. Их будут раздавать пользователям с 26 ноября по 14 января.

Игроки получат в качестве подарков наборы под названием Maker Pack — туда входят одежда, мебель, элементы декора и другие предметы, которые созданы участниками сообщества и продаются на маркетплейсе проекта. Первым бесплатным дополнением станет набор Rock & Carry, созданный пользователем Bostyny: он включает в себя сумку и наушники. Остальные подарки раздадут в течении восьми недель.

Когда в The Sims 4 будут выдавать бесплатные дополнения:

26 ноября. 30 ноября. 3 декабря. 7 декабря. 10 декабря. 14 декабря. 17 декабря. 21 декабря. 23 декабря. 4 января. 7 января. 11 января. 14 января.

Сейчас дополнения для The Sims 4 выпускают редко. Последним крупным апдейтом игры было обновление под названием Royalty & Legacy, которое добавляет в проект отдельный мир Ондарион.