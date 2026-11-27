В The Sims 4 бесплатно раздадут 13 дополнений
Авторы The Sims 4 устроят акцию, в которой геймеры смогут получить 13 бесплатных дополнений. Их будут раздавать пользователям с 26 ноября по 14 января.
Игроки получат в качестве подарков наборы под названием Maker Pack — туда входят одежда, мебель, элементы декора и другие предметы, которые созданы участниками сообщества и продаются на маркетплейсе проекта. Первым бесплатным дополнением станет набор Rock & Carry, созданный пользователем Bostyny: он включает в себя сумку и наушники. Остальные подарки раздадут в течении восьми недель.
Когда в The Sims 4 будут выдавать бесплатные дополнения:
- 26 ноября.
- 30 ноября.
- 3 декабря.
- 7 декабря.
- 10 декабря.
- 14 декабря.
- 17 декабря.
- 21 декабря.
- 23 декабря.
- 4 января.
- 7 января.
- 11 января.
- 14 января.
Сейчас дополнения для The Sims 4 выпускают редко. Последним крупным апдейтом игры было обновление под названием Royalty & Legacy, которое добавляет в проект отдельный мир Ондарион.
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