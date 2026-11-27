Киберспортсмены и аналитики по Counter-Strike 2 представили прогнозы на вторую стадию PGL Major Singapore 2026.

Все десять участников поставили на выход со счётом 3-0 команды FUT Esports. Восемь человек также выбрали на 3-0 Natus Vincere, ещё двое (Trav и n0rb3r7) отправили клуб в корзину 3-1/3-2. Кроме того, все 10 экспертов прогнозируют выход в следующий этап для The MongolZ.

Из команд Восточной Европы в девять прогнозов вошла Nemiga Gaming, в восемь — PARIVISION (включая пикемы chopper и n0rb3r7), а в пять — 1win. G2 Esports и Ninjas in Pyjamas получили по семь голосов, Team Liquid — шесть, тогда как Eternal Fire и 100 Thieves выбрали лишь по два раза.

Чаще всего вылет со счётом 0-3 прогнозируют Astralis — шесть человек. По пять раз в эту категорию попали Imperial Esports и Lynn Vision Gaming, трижды — FlyQuest, один раз — MIBR (от chopper). Ни один из участников не поставил на проход Astralis, Imperial, Lynn Vision и FlyQuest.

Фото: CS3NEWS

Вторая стадия PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 28 ноября по 1 декабря — восемь лучших команд выйдут в третью стадию.