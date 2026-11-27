Авторы PUBG: Battlegrounds представили трейлер режима Demolition, который станет постоянной частью раздела «Аркада». На ПК он выйдет 2 декабря 2026 года , а на PS5 и Xbox — 10 декабря .

Видео доступно на YouTube-канале PUBG: BATTLEGROUNDS. Права принадлежат KRAFTON.

По правилам режим близок к Counter-Strike и Valorant: две команды по пять человек играют до семи побед при максимуме в 13 раундов. Атакующей стороне нужно установить заряд на точке A или B, а защитникам — не допустить подрыва или обезвредить устройство.

В начале каждого раунда проходит фаза закупки со стартовым бюджетом 1000 монет. В арсенале представлены пистолеты, пистолеты-пулемёты, дробовики, штурмовые и снайперские винтовки, пулемёты, броня и гранаты. За устранение противников начисляются дополнительные средства, а лучший участник по итогам встречи получает звание MVP.