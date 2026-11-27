Расписание пятого дня чемпионата мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2
В субботу, 28 ноября, в Сингапуре стартует вторая стадия чемпионата PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. В первый игровой день пройдут матчи первого и второго раундов — все 16 встреч состоятся в формате best-of-1.
Расписание первого раунда PGL Major Singapore 2026 на субботу, 28 ноября:
- 7:00. FUT Esports (Европа) — FlyQuest (Австралия);
- 7:00. The MongolZ (Монголия) — Lynn Vision Gaming (Китай);
- 8:00. Astralis (Европа) — Imperial Esports (Бразилия);
- 8:00. Nemiga Gaming (Беларусь) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
- 9:00. 1win / THE ONE (Россия) — Eternal Fire (Турция);
- 9:00. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка);
- 10:00. Natus Vincere (Европа) — PARIVISION / PVISION (Россия);
- 10:00. MIBR (Бразилия) — 100 Thieves (Европа).
Матчи второго раунда (сетки 1-0 и 0-1) начнутся в 11:00 мск и будут проходить по две встречи каждый час до 14:00 мск — пары соперников определятся по итогам стартовых игр.
Вторая стадия PGL Major Singapore 2026 продлится до 1 декабря: восемь лучших коллективов пройдут в третью стадию, остальные покинут турнир. Чемпионат проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, его общий призовой фонд составляет $ 1,25 млн.
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