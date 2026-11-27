В субботу, 28 ноября, в Сингапуре стартует вторая стадия чемпионата PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. В первый игровой день пройдут матчи первого и второго раундов — все 16 встреч состоятся в формате best-of-1.

Расписание первого раунда PGL Major Singapore 2026 на субботу, 28 ноября:

7:00. FUT Esports (Европа) — FlyQuest (Австралия);

7:00. The MongolZ (Монголия) — Lynn Vision Gaming (Китай);

8:00. Astralis (Европа) — Imperial Esports (Бразилия);

8:00. Nemiga Gaming (Беларусь) — Ninjas in Pyjamas (Европа);

— Ninjas in Pyjamas (Европа); 9:00. 1win / THE ONE (Россия) — Eternal Fire (Турция);

— Eternal Fire (Турция); 9:00. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка);

10:00. Natus Vincere (Европа) — PARIVISION / PVISION (Россия );

); 10:00. MIBR (Бразилия) — 100 Thieves (Европа).

Матчи второго раунда (сетки 1-0 и 0-1) начнутся в 11:00 мск и будут проходить по две встречи каждый час до 14:00 мск — пары соперников определятся по итогам стартовых игр.

Вторая стадия PGL Major Singapore 2026 продлится до 1 декабря: восемь лучших коллективов пройдут в третью стадию, остальные покинут турнир. Чемпионат проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, его общий призовой фонд составляет $ 1,25 млн.