Стартовал сериал «Арсеньев» про исследователя Дальнего Востока — вышли два эпизода

28 ноября состоялась премьера сериала «Арсеньев». Первые два эпизода исторического шоу уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет сериала разворачивается в конце XIX и начале XX века – от последних десятилетий Российской империи до первых лет советской власти. Вопреки резко меняющимся обстоятельствам путешественник и географ Владимир Арсеньев продолжает своё дело: снаряжает экспедиции в труднодоступные районы Дальнего Востока, исследует его природу, изучает жизнь и культуру населяющих его народов.

Главные роли в проекте сыграли Евгений Миронов («В августе 44-го»), Александра Урсуляк («Барабаны в ночи»), Юлия Хлынина («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Виктор Вержбицкий («Турецкий гамбит») и другие актёры. Режиссёром сериала выступил Дмитрий Киселёв («Мира»).