26 ноября состоялась мировая премьера фильма «Знакомство с Факерами: Новая глава» — четвёртой части знаменитой серии комедий. Тем временем компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила рейтинг «В+». Таким образом, «Новую главу» оценили больше предыдущей части серии «Знакомство с Факерами 2» (В-). При этом проект понравился зрителям меньше, чем сиквел 2004 года (В+). Критики в свою очередь разгромили новый фильм: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 31% свежести.

Фото: CinemaScore

Серия «Знакомство с родителями» рассказывает о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. В новой ленте главным героем выступает дочь Грега Факера, которую сыграла Ариана Гранде. Теперь она знакомит своих родителей с отцом и матерью избранника. К своим ролям в продолжении вернулись Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Роберт Де Ниро («Ирландец»), Оуэн Уилсон («Полночь в Париже») и другие актёры.