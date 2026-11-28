Программист из компании Rockstar Games Брэдли Стоун опубликовал трогательный пост в соцсети Х, связанный с GTA 6. Авторы игры разместили в ней мемориал, посвящённой умершей дочери разработчика.

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Брэдли показал мемориал, который назван в честь его дочери Эвелин Стоун. Он рассказал, что ребёнок умер на пятом месяце беременности его супруги, и отметил, что она навсегда останется в памяти семьи.

Фото: Rockstar Games

Посвящается нашей малышке, которую мы потеряли на пятом месяце беременности. Ты навсегда останешься в нашей памяти. Спасибо, Rockstar, за то, что вы дали нам это место, чтобы почтить память наших близких, показать, что эта игра создана реальными людьми, и спасибо за всю поддержку и заботу, которую вы оказали мне в период моего горя.

Релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series состоялся 19 ноября. Позднее боевик официально выпустят и на ПК. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории. Кроме того, продажи боевика достигли $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей».