Белорусская команда Nemiga Gaming завершила первый игровой день второй стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 со статистикой 1-1 по матчам. Обе встречи прошли в формате best-of-1.
В стартовом раунде коллектив проиграл Ninjas in Pyjamas на Mirage со счётом 7:13. Лучшими игроками в составе европейской команды стали Адам adamb Онгстрём (16-11, рейтинг 1,36) и Расмус sjuush Бек (16-13, 1,32). У Nemiga единственным игроком с рейтингом выше единицы оказался Александр KaiR0N- Анашкин (16-15, 1,08).
Во втором раунде в сетке 0-1 Nemiga обыграла китайскую Lynn Vision Gaming на Ancient со счётом 13:1. Самыми результативными игроками встречи стали KaiR0N- (15-5, рейтинг 2,28) и Даниэль syph0 Агеев (17-6, 2,02), а весь состав Nemiga закончил карту с рейтингом выше 1,15.
По итогам дня Nemiga Gaming вышла в корзину 1-1 и продолжит борьбу 29 ноября, а Lynn Vision опустилась в корзину 0-2 и сыграет матч на вылет. PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.