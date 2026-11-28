G2 Esports завершила первый игровой день второй стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 со статистикой 2-0 по матчам. Обе встречи прошли в формате best-of-1.
В стартовом раунде G2 обыграла Team Liquid на Mirage со счётом 13:8. Лучшим игроком в составе победителей стал Гай NertZ Илуз (19-12, рейтинг 1,48), также результативно сыграли Артём r1nkle Мороз (14-12, 1,18) и Матуш MATYS Шимко (17-13, 1,14).
Во втором раунде в корзине 1-0 команда оказалась сильнее Ninjas in Pyjamas на Ancient — 13:10. Лучшими в составе G2 стали Никита HeavyGod Мартыненко (25-16, рейтинг 1,86) и r1nkle (24-10, 1,58). У NiP наиболее высокие показатели продемонстрировали Кацпер xKacpersky Габара (20-18, 1,36) и Мартин stavn Лунд (20-14, 1,36).
По итогам дня G2 Esports вышла в корзину 2-0 и 29 ноября сыграет матч в формате best-of-3 за выход в третью стадию турнира. Ninjas in Pyjamas опустилась в корзину 1-1. PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, призовой фонд чемпионата составляет $ 1,25 млн.