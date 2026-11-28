Aurora Gaming завершила выступление в плей-офф европейской квалификации к VCT 2027: EMEA Kickoff по Valorant со счётом 0-3 по матчам и лишилась шансов отобраться на турнир в Берлине. Команда с Никитой Derke Сирмитевым проиграла все три серии швейцарской стадии.

В матче на вылет 27 ноября Aurora уступила французской Mandatory — 14:16 на Bind, 13:9 на Haven и 12:14 на Sunset. Самым результативным игроком серии стал Derke (80-58-14, рейтинг 1,42), также в составе Aurora выделился Никита trexx Чередниченко (68-45-23, 1,23). У Mandatory лучшие показатели продемонстрировали runneR (65-51-22, 1,21) и MiniBoo (69-59-12, 1,15), который в очном противостоянии обыграл своего старшего брата — капитана Aurora Ричардаса Boo Лукашявичюса (37-58-23, 0,70).

Ранее в швейцарской стадии коллектив проиграл NAVI Junior (13:9 на Bind, 6:13 на Lotus, 5:13 на Haven) и WIP Esports (13:9 на Sunset, 8:13 на Lotus, 12:14 на Haven).

Aurora подписала состав с Derke, trexx, Boo, Егором chiwa Степанюком и Виталием B1SK Емельяновым в конце октября 2026 года. В плей-офф квалификации команда прошла благодаря победе в первом открытом отборочном, куда ранее её вернули после дисквалификации британской BONK за читерство.

Европейский плей-офф квалификации к VCT 2027: EMEA Kickoff проходит с 25 ноября по 5 декабря — 2 лучшие команды из 16 участников получат путёвки на LAN-турнир в Берлине и по $ 100 тыс.