Портал DVDsReleaseDates раскрыл дату цифрового релиза фильма «Скрудж». По данным портала, рождественская лента с Джонни Деппом появится в онлайне уже 29 декабря.

Таким образом, проект станет доступен для домашнего просмотра спустя полтора месяца после премьеры в мировом прокате, которая состоялась 13 ноября. Сейчас сборы картины превышают $ 82 млн — «Скрудж» близок к окупаемости, ведь его бюджет составил скромные $ 38 млн.

«Скрудж» выступает адаптацией знаменитой повести «Рождественская песнь». Картина рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь. Помимо Деппа, в фильме сыграли Сэм Клафлин («Голодные игры»), Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Руперт Гринт («Гарри Поттер») и другие актёры. С 19 ноября картину неофициально показывают в кинотеатрах России.