GTA 6 вышла на PS5 и Xbox Series 19 ноября. На следующий день хакерская группировка Cyberleek опубликовала полноценный билд для запуска проекта на ПК, а позднее выложила исполняемый exe-файл, необходимый для запуска экшена.

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После этого пользователи начали выкладывать в Сеть полноценные порты GTA 6, которые пока работают всего в 25 FPS. Для создания одной стабильной версии боевика некоторые моддеры решили объединиться. Так, на Discord-сервере разработчика неофициального порта DexNom появились другие авторы, с никами Belobug, avatarmanz и ZslayerHQ. Вместе они попытаются сделать проект, который по графике и работоспособности приблизится к консольным версиям.

GTA 6 официально выпустят на ПК в 2027 году. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории. Кроме того, продажи боевика достигли $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей».